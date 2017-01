0 SHARES Delen Tweet

Hij voetbalt pas tientallen wedstrijden in de eredivisie maar toch heeft Daley Sinkgraven de aandacht getrokken van twee Engelse topclubs. Volgens The Daily Star zijn Liverpool en Manchester United geinteresseerd in zijn diensten.

Het tabloid denkt dat hij komende zomer de overstap maakt naar de Premier League. Hij wordt al omschreven als de nieuwe ‘Steven Gerrard’.

De vermeende belangstelling van de twee Engelse topclubs is slecht nieuws voor Ajax, dat ook op de komst van Sinkgraven hoopt. De Amsterdammers worden al sinds afgelopen zomer met het toptalent van Heerenveen in verband gebracht.