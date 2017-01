0 SHARES Delen Tweet

Nemanja Gudelj is verbijsterd na de 4-1 nederlaag gisteren tegen FK Rostov. De Amsterdammers kunnen de Champions League nu vergeten en komen deze jaargang weer uit de Europa League. Nemanja Gudelj is duidelijk in zijn commentaar over de wanprestatie tegen de Russische formatie: ‘We lopen met schijt in de broek’.

“Hoe dat komt, ik weet het niet. We zijn op volwassenheid afgetroefd. We speelden kinderachtig en slordig voetbal en zij zaten er bovenop. In de rust staat het pas 1-0 en dan krijg je na rust nog een aantal klotegoals tegen…”