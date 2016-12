Robin van Persie (33) mag zich in de belangstelling heugen van het Franse Paris Saint-Germain. Dit weeet het medium L’Equipe te melden.

Van Persie is de laatste maanden weer op dreef voor zijn club Fenerbahce waar hij zes keer scoorde in de laatste twaalf duels. Andere mogelijkheden die L’Equipe opsomt: Mauro Icardi, Ciro Immobile, Carlos Bacca, Iago Aspas, Carlos Tevez, Jonas en Marcus Rashford. Vorig seizoen was Cavani bij PSG zelf nog back-up van Zlatan Ibrahimovic.