Warner Hahn staat na de winterstop onder de lat bij Excelsior. De Rotterdammers huren hem tot het einde van het seizoen van stadsgenoot Feyenoord.

“Dat is wel even lekker. Van 28 tot en met 30 december train ik vervolgens al mee met Excelsior en officieel sluit ik per 1 januari aan. Ik heb er veel zin in. Ik ben er lang uit geweest en wil nu heel graag wedstrijden spelen”, vertelt Hahn op de website van zijn nieuwe, tijdelijke werkgever.