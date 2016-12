Roda JC hoopt zich deze transferperiode te versterken met Marko Vejinovic. Dit weet het medium 1Limburg te melden.

“Vejinovic is niet tevreden in Rotterdam en zo’n speler willen wij er graag bij hebben. We hebben nog warm contact met Feyenoord-directeur Martin van Geel,” zo laat Roda-directeur Wim Collard bij L1 weten.