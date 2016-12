De kans bestaat dat Hakim Ziyech volgende maand toch actief is op de Afrika Cup. Hij zit niet bij de selectie maar nu is bekend geworden dat middenvelder Younès Belhanda zich heeft afgemeld met een blessure.

De verwachting volgens de diverse media is dat de bondscoach nu zal kiezen tussen Omar El Kaddouri (bankzitter Napoli) en Hakim Ziyech als vervanger. Of hij alsnog voor Ziyech zal kiezen is maar zeer de vraag. Eerder vandaag gaf hij in een video-interview aan niet voor Ziyech gekozen omdat die minder geschikt zou zijn om op de bank plaats te nemen en zou hij te aanvallend denken.