Ajax is in de markt voor Vanja Milinković-Savić. Een 2.02 meter lange doelman van Legia Gdansk. Dit weet een Poolse verslaggever te melden.

De 19-jarige doelman werd in 2014 door Manchester United aangetrokken. Omdat de club er niet in slaagde een werkvergunning te krijgen voor de doelman moest het hem ook weer laten gaan. Na een terugkeer naar zijn oude club FK Vojvodina speelt hij sinds een jaar bij Legia Gdansk. In juni 2015 won hij met Servië het Wereldkampioenschap voor spelers onder 20 jaar in Nieuw-Zeeland.