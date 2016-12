Ryan Babel zet zijn carriere zo goed als zeker voort bij Besiktas. Hij komt over van Deportivo La Coruna waar hij een aflopende verbintenis had.

De Amsterdammer liet in het begin van dit seizoen zijn lucratieve contract bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden voor een kans bij Deportivo, waarvoor hij de afgelopen maanden vier keer scoorde in de Spaanse La Liga. Babel voetbalde in het verleden ook voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim en het Turkse Kasımpaşa SK.