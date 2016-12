Colin Kazim-Richards lijkt aan de vooravond te staan van een toptransfer in Brazilie. Naar verluidt kan hij een overstap gaan maken van Coritiba naar de grootmacht Corinthians.

De voormalig aanvaller van Feyenoord zette een halfjaar geleden zijn handtekening onder een verbintenis voor anderhalf jaar bij Coritiba. Sindsdien speelde de aanvaller met Engelse en Turkse roots 25 duels voor zijn nieuwe ploeg. Daarin scoorde hij drie keer. Corinthians wil Kazim-Richards nu graag inlijven. Braziliaanse media melden dat er gesproken is over een tranfer. De verwachting is dat de overstap van Kazim-Richards na de Kerstdagen wordt afgerond.