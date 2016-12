Memphis Depay heeft over belangstelling niet te klagen. Waar eerder bekend was dat de clubs OGC Nice, Everon Fenerbahçe, AS Roma, AC Milan en Spartak Moskou voor hem in de markt waren is daar nu FC Porto bijgekomen.

Memphis zou zich in Portugal wel weer kunnen laten zien op het hoogste niveau, want FC Porto heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Het is niet precies bekend waar de voorkeur van de Oranje-international ligt.