Dick Advocaat, de trainer van Fenerbahce is onder de indruk van de prestaties van Lasse Schone. Dit weten diverse Turkse media vandaag te melden. Naar verluidt is er al contact opgenomen met Marc Overmars om een balletje op te gooien.

De international van Denemarken beschikt over een aflopend contract in de Amsterdam ArenA en Fenerbahçe hoopt dat Ajax toch nog wat aan zijn voetballer wil verdienen, zodat een transfer in de aankomende winter tot de mogelijkheden behoort.