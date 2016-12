Marko Vejinovic mag zich in de belangstelling heugen van het Italiaanse Lazio Roma. Het medium Repubblica meldt dat hij als vervanger wordt gezien van Lucas Biglia die binnenkort gaat vertrekken.

Door het eerdergenoemde medium wordt ook direct gerept over een prijs die SS Lazio wil betalen. Voor een bedrag van zo’n drie miljoen euro zou de Italiaanse club Vejinovic wel willen hebben. Het is afwachten of het in de zomer ook daadwerkelijk tot een overgang komt.