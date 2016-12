Vaclav Cerny valt een beetje tegen dit seizoen bij Ajax. Vorig seizoen viel hij met o.a een wedstrijd tegen Celtic, maar dit seizoen komt hij weinig aan spelen toe. Twee clubs zijn geinteresseerd om hem van Ajax te lenen. Het gaat om Slavia Praag en Sparta Praag.

Dit weet de manager van de jonge Tsjech te melden. Maar de kans dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren is ontzettend klein. David Nehoda, de spelersmakelaar in kwestie, doet uit de doeken: “Het is waar dat ik van de zomer contact heb gehad met deze twee clubs. Maar ik verwacht eigenlijk dat het niet tot een vertrek zal komen in de winter, als er geïnteresseerden zijn zal Ajax hoogstwaarschijnlijk ‘nee’ zeggen.”