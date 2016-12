Lasse Schone is dit seizoen weer helemaal opgeleefd bij Ajax. Onder Peter Bosz kan hij rekenen op een basisplaats op het middenveld. Nu is bekend geworden dat ook Fenerbahce in de markt voor hem is.

De trainer Dick Advocaat zou overtuigt zijn van zijn kwaliteiten en wil een bod van bijna drie miljoen euro op hem doen. Dit weten diverse Turkse media te melden.