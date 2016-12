PSV is geinteresseerd in Konstantinos Laifis. Een 23-jarige Cypriotische verdediger die momenteel onder contract staat bij Olympiakos Pireaus, maar door die club verhuurd word aan Standard Luik.

Laifis kan centraal in de achterhoede spelen. Twaalf keer kwam hij uit voor het nationale elftal van Cyprus, waarin hij eenmaal trefzeker was. Laifis, die eerder actief was bij Anorthosis Famagusta, zou eveneens in de belangstelling staan van Fiorentina, Bologna en Torino.