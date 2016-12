Frank de Boer wordt niet de nieuwe trainer van Swansea City. Dit weet het medium Bleacher Report te melden. De nieuwe kandidaten zijn nu Ryan Giggs en Chris Coleman.

De nieuwe coach staat voor een lastige opgave: hij moet ‘The Swans’ voor degradatie behoeden. De ploeg staat momenteel namelijk op de voorlaatste plek.

Frank De Boer has apparently turned down an approach from Swansea. pic.twitter.com/aNEY5W9OFz

— Coral (@Coral) 28 december 2016