Ajax heeft zich bij de Braziliaanse topclub Corinthians gemeld voor een linksback. Naar verluidt hebben de Amsterdammers maar liefst vijf miljoen euro over voor de negentienjarige Guilherme Antonio Arana Lopes. Dit weet UOL Esporte te melden.

Ajax is niet de enige die geinteresseerd in hem is. Ook Tottenham Hotspur, Manchester Uited en Inter horen tot de gegadigden. Zijn huidige contract loopt nog tot 2020.

Bovendien is slechts veertig procent van de eigendomsrechten in handen van Corinthians. De andere zestig procent is in bezit van investeerders die zeggenschap hebben over de te varen koers van de speler.