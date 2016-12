Galatasaray heeft het huurcontract met Kolbeinn Sigthorsson per direct verscheurt. De IJslandse aanvaller kwam op huurbasis over van Nantes maar kwam in Turkije niet aan spelen toe. Mede door blessures speelde hij geen minuut voor Galatasaray.

De Turkse voetbalgrootmacht heeft dit inmiddels bevestigt. In het verleden kwam Sigthorsson uit voor Ajax. Hij verliet de Amsterdammers twee jaar geleden om te gaan spelen voor het Franse Nantes.