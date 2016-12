PSV heeft een poging gewaagd om Memphis Depay op huurbasis terug te halen naar Eindhoven. De voormalige linksbuiten van de Eindhovenaren komt er onder de nieuwe trainer José Mourinho bij Manchester United niet aan te pas.

Memphis wil zich liever in de kijker spelen in een grotere competitie dan de Eredivisie. Een terugkeer lijkt er dan ook niet in te zitten. Het Everton van Ronald Koeman is nog wel steeds in de running voor hem, evenals het Italiaanse AS Roma.