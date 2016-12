Cristiano Ronaldo is voorlopig niet van plan om de overstap te maken naar de Chinese competitie. Volgens zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft hij onlangs een megabod geweigerd van een club uit dat land.

Naar verluidt kon Ronaldo maar liefst 100 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Ook zou Real Madrid een transfersom van 300 miljoen euro voor hem ontvangen. De naam van die club is niet bekend.

“Geld is niet alles”, aldus Mendes. “Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China.