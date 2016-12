Davinson Sanchez maakt een grote indruk bij Ajax dit seizoen. De 20-jarige verdediger kwam dit seizoen over vanuit Colombia. Hij is vastberaden om een permanente indruk achter te laten bij de Amsterdamse grootmacht.

Dit zegt hij in een gesprek met Ajax TV. Bij zijn komst naar Amsterdam had Sánchez uiteraard al gehoord over de iconen van de club en in die voetsporen hoopt hij de komende jaren te treden.