Fenerbahce denkt erover om Eljero Elia over te nemen van Feyenoord. De vleugelspeler maakt dit seizoen indruk bij Feyenoord. Vooral Dick Advocaat ziet hem graag bij zijn selectie komen.

De Kleine Generaal zou intern aangedrongen hebben op de komst van Elia en Fenerbahçe heeft ook best wat geld over om de Nederlander los te weken bij Feyenoord. Naar verluidt hebben de Turken namelijk een bod van drie miljoen euro neergelegd bij technisch manager Martin van Geel van de Rotterdammers. Het is maar zeer de vraag of Feyenoord ooit meer zal kunnen verdienen aan Elia.