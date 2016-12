Watford mist vanwege de Afrika Cup de aanvallers Nordin Amrabat en Adlene Guedioura. Reden voor trainer Walter Mazzari om te overwegen om Steven Berghuis terug te halen naar de club. Berghuis wordt dit seizoen uitgeleend aan Feyenoord.

Watford-manager Walter Mazzarri sprak op een persconferentie over de huurling: ”Ik ben heel blij dat Steven het zo goed doet in een andere competitie, ook al is die van een ander niveau dan de Premier League. Of hij terugkeert? Ik ga praten met de clubleiding en dan zien we wel wat we gaan doen. We hebben veel opties in januari.”