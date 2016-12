Davinson Sanchez blijft hoog op het lijstje staan van FC Barcelona. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden. De jonge Colombiaanse verdediger maakt dit seizoen grote indruk bij de Amsterdammers.

Hij is niet de enigste Ajacied die op lijstje van de Catalaanse grootmacht staat. Ook ploegmakker Matthijs de Ligt is één van de kandidaten om de verdediging te komen versterken. Daarnaast zijn ook Lucas Hernández (Atlético Madrid) en Yerry Mina (Palmeiras) zijn in beeld bij de club van trainer Luis Enrique.

Davinson Sanchez speelde tot dus 21 duels voor Ajax waarin hij driemaal trefzeker was.