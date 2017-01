De Franse koploper Olympique Nice denkt aan Memphis Depay als aanvallende versterking. Dit weet het medium Le Parisien te melden. De vleugelaanvaller is bij Manchester United op een zijspoor beland en wil weg.

Het is echter nog maar de vraag of Nice en Manchester United tot een akkoord kunnen komen. Mourinho voelt er niets voor om Depay te verhuren, terwijl Nice alleen denkt aan een tijdelijke verbintenis. Mocht Nice hem echt over willen nemen. Dan zal er minimaal vijftien miljoen euro voor hem op tafel moeten komen.