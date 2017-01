Marco van Ginkel keert per direct terug naar PSV. Hij wordt voor een half jaar gehuurd van Chelsea. Vorig seizoen kwam hij ook in de winterstop over. Hij sluit direct aan bij de selectie van Philip Cocu.

“Marco is een speler die iets extra’s toevoegt aan onze selectie”, zegt technisch manager Marcel Brands op de clubsite van PSV. “Dat is het uitgangspunt van de keuze die we gemaakt hebben. Ik heb in de voorbije maanden altijd contact met hem gehouden, omdat we in hem een potentiële versterking zagen. Het is mooi dat het nu weer lukt. We hebben er een goede speler bij.”