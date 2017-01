0 SHARES Share Tweet

Ajax wil zich graag versterken met Braziliaanse linksback Everton Felipe. De jonge verdediger staat onder contract bij Spprt Recife dat een transfersom van negen miljoen euro voor hem verlangt. Naar verluidt hebben de Amsterdammers een bod neergelegd bij die club dat meer dan vijf miljoen euro zou zijn.

Ajax heeft wel concurrentie in de strijd om Everton Felipe, want ook het Engelse Manchester United en het Italiaanse Internazionale zouden de speler in kwestie willen hebben. Inter zou al een bod uitgebracht hebben, maar dit werd resoluut van tafel geveegd door de Brazilianen.

In een eerder stadium brachten de Amsterdammers al een bod uit van een kleine vijf miljoen euro. Maar dit werd direct van tafel geveegd volgens het medium UOL Esporte. Wordt dus vervolgt.