Riechedly Bazoer verruilde onlangs Ajax voor het Duitse VFL Wolfsburg. het leverde de Amsterdammers een bedrag van twaalf miljoen euro op. In Frankrijk vinden ze dat Ajax met de verkoop van de sterke middenvelder een fout hebben begaan.

Het medium Foot 365 denkt namelijk dat Bazoer grote indruk gaat maken in de Bundesliga. “Bazoer werd opgeleid door PSV en vervolgens ging Ajax aan de haal met deze speler. In Amsterdam werd hij snel belangrijk en in Nederland dachten ze een nieuw toptalent te hebben. Nu gaat Bazoer een nieuw avontuur aan, in Duitsland, en die stap beschikt over alle ingrediënten om succesvol te worden. Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat hij dé nieuwe attractie van Wolfsburg wordt.”