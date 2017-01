Deze transferperiode zal Davy Klaassen (23) waarschijnlijk nog niet vertrekken bij Ajax maar in de zomer is de kans aanzienlijk groter. De Amsterdammers laten haar aanvoerder echter niet voor een appel en een ei gaan. Italiaanse media maken melding dat Ajax een transfersom tussen de 25 en 30 miljoen euro voor hem wil ontvangen.

Het Italiaanse Napoli zou grote interesse in hem hebben. Hoewel hij de ploeg uit Napels nog niet zo heel lang geleden toch afgewezen heeft. De Italianen gaan echter uit van het principe: de aanhouder wint, maar dan zullen zij dus wel met een flinke zak met geld over de brug moeten komen.

Ook Sevilla is in de markt voor hem, maar onlangs zei de middenvelder nog: “Ik ga in de winterstop toch niet weg, joh. In de zomer? Poeh, dat zie ik dan allemaal wel, hoor.” De coach van de Andalusiërs, Jorge Sampaoli, is naar verluidt een bijzonder grote fan van het kunnen van de Ajacied.