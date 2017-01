0 SHARES Share Tweet

Hakim Ziyech kwam deze zomer voor elf miljoen euro over van FC Twente. De begaafde middenvelder ziet Ajax als een opstapje naar een ploeg uit één van de topcompetities. Een competitie zoals de Premier League bijvoorbeeld. Dit benadrukt hij in een gesprek met de Volkskrant.

“Een topclub uit een topcompetitie is mijn doel. Daarom koos ik voor Ajax. Dan kom ik daar makkelijker binnen. Als ik mijn vijfjarige contract uitdien bij Ajax heb ik het niet goed gedaan.”

Het doel van Ziyech is om een speler te worden van het niveau Mesut Ozil. Dat is het voorbeeld van hem. Hij scoorde laatst met zijn hoofd. Dan wil ik dat ook. Hij heeft dat nonchalante. Hij doet iets geniaals, maar het lijkt alsof het geen moeite kost. Hij doet dat iedere week. Op het hoogste niveau. Hij is van een heel andere kwaliteit dan ik ben. In 2017 zal ik een veel grotere stap moeten zetten dan ik in 2016 heb gedaan.”