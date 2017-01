Arsenal zit achter de diensten van Rick Karsdorp aan. De club van Arsené Wenger kondigde eerde nog aan geen verdedigers nodig te hebben maar nu lijken er een aantal te gaan vertrekken. Zo wordt bijvoorbeeld Mathieu Debuchy gelinkt aan een terugkeer naar zijn vaderland Frankrijk.

In Engeland doen momenteel geruchten de ronde dat Wenger de desbetreffende transfer af wil doen met een soort fooi. De verwachting is toch dat Karsdorp in ieder geval meer dan vijftien miljoen euro moet kosten, maar de Londenaren zijn niet van plan om een dergelijke som geld over te maken op de bankrekening van Feyenoord. Het openingsbod bedraagt naar verluidt 6,5 miljoen euro.