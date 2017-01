Go Ahead Eagles heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd met Elvis Manu. De voormalig Feyenoord-aanvaller komt op huurbasis over van het Engelse Brighton.

Dennis Bekking, de technisch directeur van de Deventenaren is blij met deze aanwinst. “De afgelopen weken hebben we veelvuldig gesproken met Elvis”, zegt hij op de officiële website van Go Ahead. “We zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft. Met Elvis halen we een speler binnen die overal in Nederland heeft laten zien over veel dreiging en scorend vermogen te beschikken.”