Galatasaray heeft interesse in Garry Rodrigues. De vleugelaanvaller die onder contract staat bij PAOK Saloniki kan ook daar zijn verbintenis verlengen. Het medium FORZA meldt dat Galatasaray een poging gaat doen om de international van Kaap-Verdie naar Istanbul te halen.

De club zou zón vier miljoen euro over hebben voor het jeugdexponent van Feyenoord. De in Rotterdam geboren aanvaller speelde zich bij het Spaanse Elche in de kijker van PAOK, dat hem vorig jaar transfervrij overnam.