0 SHARES Share Tweet

Je kan rustig zeggen dat de eerste seizoenhelft de helft van Kasper Dolberg was. De jonge Deense spits heeft zich ontpopt tot een absoluut supertalent in de spits bij Ajax. Nu laat de aanvaller zich uit over een nieuw toptalent binnen Ajax. Dolberg is namelijk onder de indruk van Carel Eiting.

In een gesprek met de NOS zegt de Deense scherpschutter: “Carel Eiting is de volgende die de stap naar het eerste team gaat zetten. Hij ziet het spel zo goed. Een genot om mee te spelen. Door hem was ik echt verrast. Hij weet ook veel over voetbal. Ik kan altijd bij hem terecht. Hij heeft me veel geholpen het afgelopen jaar, heeft veel met me gepraat. Carel is een goede jongen. Ik gun hem het beste.”