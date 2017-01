In navolging van AS Roma is nu ook bekend geworden dat Lazio Roma interesse heeft in Anwar El Ghazi. Dit weet het medium Dat meldt Sky Italia te melden.

Ajax wil naar verluidt een transfersom van tien miljoen euro voor hem hebben. oma hoopt de aanvaller eerst te huren en daarna voor acht miljoen euro overnemen als hij het goed doet.

Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft in Dubai gedineerd met de technisch directeur van Lazio. El Ghazi zou bij Lazio ploeggenoot worden van onder meer Ricardo Kishna, Stefan de Vrij en Wesley Hoedt.