Manchester United heeft over kwaliteit in de voorhoede niet te klagen maar toch wordt er intern nagedacht over versterking. Het medium The Guardian voorspelt dat de equipe van trainer José Mourinho zich bij Ajax zal gaan melden voor een toptransfer.

Kasper Dolberg zou namelijk de nieuwe aanvallende versterking moeten worden. De huidige aanvallers Anthony Martial, Marcus Rashford en Wayne Rooney vallen dit seizoen tegen en Memphis Depay komt helemaal niet meer aan de bak. Ook Antoine Griezmann wordt genoemd als versterking maar dit is wel een hele dure optie.

Daarom denkt The Guardian dat United zich in Amsterdam zal gaan melden voor de jonge Dolberg. Daarbij stipt het medium wel aan dat het belangrijk is dat spelers als de eerdergenoemde Memphis, maar ook Morgan Schneiderlin en Marouane Fellaini, geloosd zullen worden. Zo zouden de Red Devils ruimte maken voor de eventuele komst van Dolberg. Een daadwerkelijk transferbedrag wordt niet genoemd door de desbetreffende krant.