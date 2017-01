Dries Mertens is een gevestigde naam in het Europese topvoetbal inmiddels. De kleine vleugelaanvaller begon zijn carriere bij AGOVV Apeldoorn en schoot via FC Utrecht en PSV door naar het Italiaanse Napoli.

Clubs die hem nu willen kopen moeten een bedrag van rond de vijftig miljoen euro voor hem neertellen. Dit staat in zijn nieuwe contract dat hij onlangs ondertekende. De looptijd van de nieuwe verbintenis is tot medio 2021.

Mertens speelde al 150 duels voor Napoli waarin hij 48 keer trefzeker was. Dit seizoen maakte hij 10 doelpunten voor de Italiaanse grootmacht.