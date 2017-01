1 SHARES Share Tweet

Een bizar gerucht cirkelt rond in de Britse media. Ajax zou namelijk interesse hebben in Dries Mertens. Hij moet de vleugels een impuls gaan geven. De Belgisch international is momenteel op dreef voor zijn club Napoli. Hij maakte al tien doelpunten voor die club.

De kans dat Mertens zijn carriere daadwerkelijk voortzet in Amsterdam lijkt wel erg klein. Zijn salaris bij SSC Napoli wordt immers geschat op zo’n vier miljoen per jaar, en in een nieuw contract dat in de maak is zou een ontsnappingsclausule van maar liefst veertig à vijftig miljoen euro zitten. De kans dat Marc Overmars die centen op tafel gaat leggen, lijkt wel héél erg klein.