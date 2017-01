0 SHARES Share Tweet

Ajax overweegt zich deze transferperiode op drie posities te gaan versterken. Dit weet de Telegraaf te melden. Ajax heeft weer de nodige miljoenen in kas na de verkoop van Riechedly Bazoer en Nemanja Guldelj.

De eerste priortiteit voor de Amsterdammers is een nieuwe vleugelaanvaller. Daarnaast zou de club eventueel nog een extra spits en een back willen halen. Voor de positie als spits is Klaas-Jan Huntelaar in beeld.