Er lijkt een mooie transfer in het verschiet te liggen voor Garry Rodrigues (26). Galatasaray heeft namelijk vier miljoen euro voor hem over. Momenteel staat hij onder contract bij het Griekse PAOK Saloniki. Ook de voorzitter van PAOK Lubos Michel bevestigt de interesse.

“We hebben nog geen akkoord bereikt, maar de onderhandelingen bevinden zich in een belangrijke fase. Garry is een sleutelspeler voor ons en we laten hem daarom niet zomaar gaan. Natuurlijk wil hij zelf naar Galatasaray. Dat zou een geweldige ervaring en een fantastische kans voor hem zijn, daar is hij ook heel duidelijk over”, aldus de voormalig scheidsrechter.