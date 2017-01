0 SHARES Share Tweet

Nemanja Gudelj zet zijn carriere zo goed als zeker voort bij het Chinese Tianjin Teda. Dit weet de Telegraaf te melden. de club heeft zich reeds bij Marc Overmars gemeld met een transfersom van zes miljoen euro.

Volgens de krant is Guldelj met de Chinese club rond over een contract van drie seizoenen. Als hij daadwerkelijk zijn krabbel onder het contract zet is hij in één klap multimiljonair.

Gudelj wordt ploeggenoot van onder meer de Colombiaanse aanvaller Fredy Montero (29), die eerder voor Sporting Lissabon uitkwam. En van de Senegalees Mbaye Diagne (25), die in 2013 een contract bij Juventus tekende, maar in Turijn niet aan spelen toekwam en daarna aan diverse clubs werd verhuurd.”