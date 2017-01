1 SHARES Share Tweet

PSV heeft Swansea City toestemming gegeven om te spreken met Luciano Narsingh. De vleugelaanvaller heeft een aflopend contract in Eindhoven en op deze manier hoopt PSV nog iets aan hem te verdienen.

Swansea is niet geschrokken van de vraagprijs van PSV, die op ongeveer 5 miljoen euro ligt. Doordat tegenwoordig allerlei clausules in contracten worden afgesproken, is het spreken over bedragen lastig.

Narsingh kwam in 2012 over van SC Heerenveen en staat open voor een nieuw avontuur.