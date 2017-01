1 SHARES Share Tweet

PSV kan de komende maanden niet beschikken over Ramon Lundqvist. Volgens het Eindhovens Dagblad is hij onlangs geopereerd aan zijn knie en nu de komende maanden niet inzetbaar. De Zweedse middenvelder werd in november overgeheveld naar de A-selectie van de Eindhovenaren.

Lundqvist is de twee jonge Scandinaviër bij PSV die kampt met een zware knieblessure. De kans is groot dat Nikolai Laursen (18) de rest van het seizoen niet meer in actie komt voor de Eindhovenaren.