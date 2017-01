1 SHARES Share Tweet

Ajax wil zich deze transferperiode flink gaan versterken. Op het lijstje van de Amsterdammers staan o.a de namen van Ridgeciano Haps (AZ) en die van Sam Larsson (Heerenveen). Dit weet Voetbal International te melden.

Larsson komt pas in beeld als de komst van Everton Felipe (Sporting Recife) niet haalbaar is. Ook Haps staat op het wensenlijstje van Ajax. De linksback geldt als een van de revelaties in de Eredivisie en wordt net als Larsson al een tijdje gevolgd door de koploper.