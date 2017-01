1 SHARES Share Tweet

FC Porto heeft haar zinnen gezet op Zakaria Bakkali. De voormalig aanvaller van PSV kan bij zijn club Valencia niet rekenen op speelminuten. Volgens het medium Cadena COPE zou een overgang deze transferperiode al tot stand moeten komen.

In Nederland kennen we Bakkali vanwege zijn mislukte avontuur bij PSV, waar hij zich door meerdere conflicten onmogelijk heeft gemaakt. Hij is sinds 2015 te bewonderen in het shirt van Valencia, waarbij hij een contract heeft tot en met 2020.