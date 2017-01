0 SHARES Share Tweet

Het lijkt erop dat Real Madrid aan de haal gaat met Paulo Dybala. Barcelona ziet in hem de nieuwe Lionel Messi maar hij heeft zelf een voorkeur voor ‘de koninklijke’. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden.

In Barcelona droomden ze van de aanvaller van Juventus als opvolger van Lionel Messi, maar de voorkeur van Dybala zelf zou dus uitgaan naar het Bernabéu. Voorzitter Florentino Pérez zou in de zomer alvast met een grote zak geld in Turijn gaan aankloppen.