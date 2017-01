0 SHARES Share Tweet

Thulani Serero komt er onder de nieuwe trainer Peter Bosz niet aan te pas bij Ajax. Toch heeft hij over belangstelling niet te klagen. Bekend is geworden dat het Schotse Celtic interesse in hem heeft. Dit weet The Daily Record te melden.

Naast Celtic zijn ook het Reading van Jaap Stam en het Franse Bordeaux voor hem in de race. In Amsterdam heeft hij een aflopend contract. Mocht Ajax nog iets aan hem willen verdienen dan zal hij deze transferperiode moeten vertrekken.