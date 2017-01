0 SHARES Share Tweet

Ajax wil spijkers met koppen slaan inzake de transfer van Ridgeciano Haps. Dit weet het medium Voetbal International te melden.

Haps is in Amsterdam kandidaat om de vacature van linksback in te vullen. Op die posities heeft Ajax al Mitchell Dijks en Daley Sinkgraven lopen maar deze fungeren onvoldoende. Er moet wel flink in de buidel worden getast voor de 23-jarige Haps. Bij AZ heeft hij nog een contract tot medio 2019.

De vleugelverdediger heeft er in Alkmaar inmiddels drie volledige seizoenen op zitten. Hij maakte zijn debuut in het seizoen 2013 / 2014 en werd tussendoor nog even uitgeleend aan Go Ahead Eagles.