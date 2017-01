1 SHARES Share Tweet

Excelsior wil Jordy de Wijs op huurbasis overnemen van PSV. Dit weet Voetbal International te melden. De 21-jarige verdediger kan in Eindhoven niet rekenen op veel speelminuten.

De Wijs kwam dit seizoen één keer in actie voor het eerste elftal van de regerend landskampioen. De centrale verdediger speelde één helft mee in het Champions League-duel op bezoek bij Atlético Madrid (2-0 verlies). De Wijs speelde daarnaast twaalf wedstrijden in het beloftenelftal.