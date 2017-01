1 SHARES Share Tweet

Luciano Narsingh zet zijn carriere zo goed als zeker voort bij Galatasaray of Swansea City. Beide clubs willen de vleugelaanvaller van PSV overnemen. In Eindhoven heeft hij een aflopend contract wat hij niet zal gaan verlengen. Als PSV nog iets aan hem wilt verdienen dan zal hij nu verkocht moeten worden.

Narsingh verblijft momenteel met de spelersgroep van PSV in het Spaanse Jerez. Hoewel hij een transfer ziet zitten houdt hij ook rekening met een langer verblijf bij PSV. “Ik heb in mijn achterhoofd dat het ook niet door kan gaan. Ik wil niet voor niks blij zijn. Als er niks komt teken ik met alle plezier bij. Ik ben nog voorzichtig. Ik ben ook blij als ik hier bij de groep mag blijven. Laten we afwachten.”